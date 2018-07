Arctic Monkeys tocam Strokes e levam fãs ao delírio

Banda britânica surpreende em Nova Iorque com versão de “Is This Is”.

Os britânicos Arctic Monkeys, que tocaram este mês no Alive, em Lisboa, levaram esta terça-feira (madrugada quarta-feira em Portugal) os fãs ao delírio ao interpretar uma versão de "Is This It" dos Strokes.



A surpresa dos Arctic Monkeys aconteceu em Nova Iorque, nos EUA, no concerto que a banda realizou no Forest Hills Stadium no bairro nova-iorquino de Queens, a cidade de origem dos Strokes.







Esta não foi a única novidade na aparição dos Arctic Monkeys. O vocalista e guitarrista Alex Turner também mudou de penteado.