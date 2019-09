Blaya e Amor Electro dão concerto gratuito no Arena Alive 2019

Falta menos de um mês para o início do novo ciclo de concertos gratuitos do Casino Lisboa, que arranca com Blaya, a 21 de outubro, e só terminará no dia 31 de dezembro, noite de Réveillon, com a atuação de Matias Damásio.Os Concertos Arena Live 2019, que terão lugar sempre à segunda-feira a partir das 22h00 – exceção feita aos espetáculos do dia de Natal e da noite de passagem de ano – prosseguem com a atuação dos Amor Electro (28 de outubro); Manel Cruz (4 de novembro) e Valas e convidados (dia 11), mas incluem ainda os nomes de artistas como Miguel Ângelo, Cuca Roseta, Stereossauro, Dino d’Santiago, The Black Mamba (com Aurea) e Gospel Collective.Os espetáculos, que têm entrada livre – limitada à lotação do Arena Lounge – prometem passar em revista as carreiras de todos os artistas convidados. No caso de Blaya, que dá arranque ao ciclo e assinala, com esta prestação, a sua estreia absoluta no Casino Lisboa, a cantora vai recordar temas como ‘Má Vida’, ‘Vem na Vibe’, ‘Primeira Batida’ ou ‘Faz Gostoso’, a canção que já é dupla platina e cujo vídeo conta com 29 milhões de visualizações no YouTube. A canção que suscitou o interesse da norte-americana Madonna.A ex-vocalista dos Buraka Som Sistema, que no ano passado passou a dedicar-se em exclusivo à sua carreira a solo, tem dois álbuns editados (‘Blaya’, de 2013, e ‘Eu Avisei’, de 2018) e no ano passado esteve nomeada para Best Portuguese Act dos prémios MTV europeus.