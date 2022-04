Um espetáculo “escolhido a dedo”. A promessa é de Ivan Lins, de 76 anos, um dos maiores nomes da música brasileira, que esta quinta-feira sobe ao palco do Teatro Tivoli, em Lisboa. Consigo traz o espetáculo ‘Quero Falar de Amor’, ou não fosse ele, o amor, a única coisa que nos resta nos tempos difíceis que o Mundo atravessa. “É a hora de darmos um bálsamo para as pessoas. Não dá para andar a cantar a tragédia, a desgraça ou a dor. É preciso levantar a moral do povo”, diz em entrevista ao CM, salvaguardando, no entanto, que é possível fazer espetáculos leves e alegres sem que estes sejam necessariamente inconsequentes. “Eu, por exemplo, acho que a minha música tem um texto positivo mas sério e contundente.”





Com uma longa relação com Portugal, iniciada em 1981, então numa Festa do Avante!, o cantor comprou há doze anos uma casa na zona de Belém, onde diz chegar a sentir-se “mais feliz” do que no seu próprio país. Do outro lado do Atlântico, desabafa, vem a dor de ver um “psicopata” à frente do seu país. “Sou totalmente contrário a este Governo que está no poder”. E não poupa Bolsonaro, a quem chama um “covarde”, “manipulador”, “narcisista” e “egocêntrico”. “Ele transformou o Brasil no quintal da casa dele. O Bolsonaro não muda, como o Putin também não muda.” E culpa o atual Presidente pelo descalabro com a pandemia de Covid-19 no Brasil: “Ele deu cabo do sistema de saúde que temos só porque era contra a vacinação.”