Projeto '48': Mulheres inscrevem Abril nas ruas de Lisboa

Numa iniciativa integrada no Festival ‘Abril em Lisboa’ e enquadrada nas comemorações dos 48 anos do 25 de Abril, a partir deste fim de semana, as ruas de Lisboa vão ganhar palavras sobre a liberdade - em pensamentos, poemas ou aforismos - da autoria de 48 mulheres, entre escritoras, poetas e cantautoras.Maria Teresa Horta, Lídia Jorge, Luísa Costa Gomes, Luísa Sobral, Djaimilia Pereira de Almeida, Aldina Duarte, Mafalda Veiga, Regina Guimarães, Dulce Maria Cardoso, Inês Pedrosa, Aline Frazão e Amélia Muge são algumas das autoras que integraram o projeto ‘48’. O convite da EGEAC desafiou-as a escrever, em artérias emblemáticas como a Av. da Liberdade ou a Rua do Carmo, novas palavras de homenagem aos 48 anos de democracia e de renovação dos valores de Abril.Frases como ‘A Liberdade é Roubar a Vida à Morte’, assinada por Beatriz Hierro Lopes, ou ‘Enquanto Houver Gente a Dormir no Chão É Dia de Revolução’, de Ana Deus, ficarão depois integradas na paisagem urbana para serem descobertas e lidas nos passeios de ruas, avenidas e praças da cidade.Também na Baixa de Lisboa, o Cinema São Jorge acolhe o Festival Política, que este ano tem como tema central a ‘Desinformação’, através de filmes, música, debates, performances, espetáculos e conversas que discutem o poder do jornalismo e das redes sociais. No edifício Diário de Notícias, junto ao Marquês de Pombal, a EGEAC apresenta a exposição ‘Proibido por Inconveniente – Materiais das censuras’, a partir do espólio de José Pacheco Pereira.