Cantor The Weeknd já está em Portugal

Esta será a terceira atuação de The Weeknd em Portugal. Em 2012 atuou no festival Primavera Sound, no Porto, e em 2017 no festival Alive, em Oeiras. Leia também The Weeknd inicia digressão europeia em Portugal com concerto a 6 de junho

Abel Tesfaye, o cantor canadiano mais conhecido por The Weeknd, já se encontra em Portugal para o concerto da próxima semana em Oeiras. O artista fez várias publicações da sua estadia em Lisboa esta quinta-feira.O canadiano deu destaque à sua visita ao jardim zoológico e ainda a um hambúrguer que comeu na capital, que descreveu como o melhor do mundo".O músico vai inaugurar a digressão europeia "After Hours Til Dawn" com o concerto no Passeio Marítimo de Algés a 6 de junho, na terça-feira. O recinto tem a lotação máxima de 60 mil pessoas.