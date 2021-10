Carolina Deslandes acusada de ameaçar empresário

Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para denunciar o facto de lhe terem roubado o casaco, a mala e uma caixa com um par de ténis dentro do bar Hot Five, no Porto, onde esteve a atuar com Irma.“Alguém entrou pela porta do lado da sala que estava aberta - foi deixada aberta pela equipa da Irma, sim - mas têm de perceber que para alguém chegar àquela porta teve de trepar um portão de quatro metros que estava tapado por um carro e andar um corredor”, conta a cantora, que acusa ainda, Alberto Índio, dono do estabelecimento, de ter sido mal educado com ela.