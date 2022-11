O fadista Pedro Flores convidou os cantores Miguel Araújo e António Zambujo para um concerto solidário a ter lugar na Casa da Música, no Porto, na próxima segunda-feira, 28 de novembro.





Com bilhetes a custarem entre os 15 e os 20 euros, a receita deste espetáculo – que está agendado para a Sala Suggia, às 21h30 – reverte inteiramente para a Associação Vida Norte, uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) que atua nos concelhos do Porto e Braga e que “tem como principal missão apoiar grávidas e bebés em situação de vulnerabilidade, através de um acompanhamento de proximidade”.