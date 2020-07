É fã da série La Casa de Papel? Prepare-se, a personagem Berlim vai voltar

"Acabaram de me cortar o cabelo e experimentei as roupas.(...) A verdade é que daqui a pouco tempo voltarei a ser ele. Chama-se Berlim e é puro amor", escreveu Pedro Alonso na passada segunda-feira, nas redes sociais, para comunicar aos fãs que a sua personagem vai voltar à quinta temporada da série da netflix "La Casa de Papel".



Pedro Alonso participou nas primeiras duas temporadas da série espanhola na personagem de Berlim e morreu no último episódio para salvar o resto do grupo no assalto à casa da Moeda espanhola. Na terceira e quarta temporada o ator fez apenas pequenas aparições.







A quinta temporada ainda não foi anunciada nem há data de lançamento.