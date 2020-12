Editora Cuca Monga presta homenagem a Gastão, "uma das mais fundamentais peças" do projeto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cuca Monga (@cucamongadiscos)

A morte de Gastão Reis, baixista e vocalista da banda Zarco, aos 24 anos, deixou em choque o panorama musical português. A notícia devastadora atingiu diretamente a família 'Cuca Monga' da qual Gastão fazia parte, sendo "uma das mais fundamentais peças".A editora apresentou esta segunda-feira uma mensagem de pesar pela morte do artista e assume que a família estará, para sempre, incompleta."O Gastão partiu sem aviso, mas aqui ficaram muitos amigos, ensinados pela sua enorme capacidade de amar, pela sua imparável determinação e incalculável talento", refere a mensagem publicada no Instagram.Gastão Reis apresentou-se em palco pela última vez na passada quinta-feira num concerto do Conjunto Cuca Monga, que juntou os artistas da editora, na Altice Arena em Lisboa.Nas redes sociais, as mensagens de homenagem e pesar multiplicam-se entre fãs e amigos do músico. Gastão Reis morreu na sequência do desabamento de um prédio no coração da cidade de Lisboa