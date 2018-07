Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontro de mestres chega aos coliseus

Projeto que junta Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo chega finalmente a Portugal.

Por Wilma Tavares e Sónia Dias | 01:30

Após duas décadas de sucesso no Brasil, chegou a vez de Portugal sentir, pela primeira vez, o calor e a energia do ‘Grande Encontro’, projeto que junta três grandes figuras da música popular brasileira: Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo.



O espetáculo - apresentado dias 12 e 13 nos coliseus de Lisboa e do Porto, respetivamente - põe em evidencia as sonoridades de cada artista ao recordar êxitos que marcaram a carreira de cada um deles.



O espetáculo é composto por três fases. "O início e o final do show terá os três a cantar em palco, pelo meio haverá duetos e atuações individuais de cada um de nós", explicou ao CM Alceu Valença.



As duas noites contam ainda com surpresas para o público. "É possível que queira partilhar o meu momento a solo em palco com um cantor português...", adiantou Elba Ramalho, sem querer adiantar quem será o convidado especial.



‘O Grande Encontro’ foi visto por mais de um milhão de pessoas na Passagem de Ano em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os artistas depositam agora as máximas expetativas para os concertos em Lisboa e no Porto, uma vez que já atuaram no País (a solo) e foram recebidos da melhor maneira, frisando que o público português é bastante "acolhedor, simpático e divertido".



"Estamos a contar que seja uma coisa maravilhosa, pois todos nós já estivemos em Portugal e estimamos muito a cultura e a arte portuguesas", salientou Geraldo Azevedo.