Portugal passa de primeiro para último na Eurovisão em apenas um ano

Israel foi o grande vencedor da noite em Lisboa.

12.05.18

Portugal, com Cláudia Pascoal e o tema "O Jardim", ficou em último lugar na edição deste ano da Eurovisão. Israel, representado por Netta, com a música "Toy", foi o grande vencedor da noite.



Israel obteve 529 pontos, atribuídos pelos espetadores de cada país e pelos júris nacionais dos 43 países que participaram na edição deste ano, embora apenas 26 canções tenham competido na final.



Já Portugal "arrecadou" apenas 39 pontos.



Após a vitória de Salvador Sobral na edição passada com "Amar Pelos Dois", Portugal não podia ter ficado mais longe da glória na Eurovisão este ano.