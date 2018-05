Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Netta com o tema "Toy" dá a vitória a Israel na Eurovisão em Lisboa

Festival realizou-se pela primeira vez em Portugal.

12.05.18

Israel é a grande vencedora da Eurovisão 2018, que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal, mais concretamente no Altice Arena, em Lisboa.



Com o tema "Toy", Netta, uma das grandes favoritas à vitória no Festival, sagrou-se a sucessora de Salvador Sobral.



Este país já havia vencido o Festival da Eurovisão em três ocasiões, em 1978, 1979 e 1998, neste último ano com o tema "Diva", interpretado pela transsexual Dana International.



A final da 63ª. edição do Festival Eurovisão da Canção decorreu hoje à noite na Altice Arena, em Lisboa.