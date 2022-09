Perante uma plateia de amigos e companheiros de canções, num ambiente quase tertuliano, Fernando Tordo cantou e contou histórias, e recebeu esta terça-feira o Prémio Língua Mãe, no auditório da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). O troféu, atribuído pela SPA e pela CMTV, distingue anualmente grandes vultos da cultura portuguesa.









“É uma satisfação enorme receber um prémio destes. Mais do que um prémio de carreira, é o prémio de alguém que dedicou toda a sua vida, não só à música, mas à língua portuguesa”, reconheceu Fernando Tordo, que subiu ao palco para cantar temas como ‘Tourada’, ‘Estrela da Tarde’, alguns dos grandes êxitos da sua carreira, marcada pela parceria poética com José Carlos Ary dos Santos, que também foi recordado.

Já Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do CM, da CMTV e da ‘Sábado’ lembrou a importância do troféu. “A língua portuguesa é a língua que nos move. A CMTV é uma televisão 100% portuguesa. A informação de norte a sul marca precisamente essa proximidade. Este prémio é a nossa forma de nos associarmos à cultura e de prestarmos homenagem à língua e à música portuguesa”, disse.





Lembrando que Paulo de Carvalho foi o vencedor da anterior edição (2021), José Jorge Letria, presidente da SPA, sublinhou que o galardão já distinguiu “dois grandes músicos e amigos”. “Foi, por isso, uma emoção redobrada, porque sou contemporâneo de ambos e porque vi as suas carreiras despontarem, muitos antes do Festival da Canção”, afirmou, declarando que, por todas estas razões, este é um prémio que “tem todas as condições para continuar”.