Festa de Final de Ano regresso ao Terreiro do Paço em Lisboa

Depois de dois anos em que os lisboetas celebraram a Passagem de Ano sem festa nas ruas, devido à pandemia, as celebrações no Terreiro do Paço estão de volta.No dia 31, o primeiro artista a subir a palco é Paulo Gonzo, pelas 22h30, uma referência da música portuguesa dos últimos 40 anos, e que irá recordar êxitos como ‘Jardins Proibidos’ ou ‘Dei-te Quase Tudo’. À meia-noite, para assinalar a chegada do novo ano, está prometido um espetáculo de fogo de artifício que, durante 12 minutos, irá cobrir o céu da capital de cor e brilho, ao som de uma banda sonora original criada pelo DJ Moullinex.