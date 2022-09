Festival Afro Nation regressa a Portimão em junho de 2023

O festival Afro Nation vai regressar a Portimão entre 28 e 30 de junho de 2023, anunciou a organização, que esta sexta-feira colocou à venda os primeiros bilhetes.

O evento, que se classifica como "o maior festival de 'Afrobeats' do mundo", regressa assim à Praia da Rocha, naquele concelho do distrito de Faro, para a terceira edição em solo português, ainda sem qualquer nome confirmado.

Este ano, o festival contou com artistas como Megan Thee Stallion, Chris Brown, Wizkid e Burna Boy, levando dezenas de milhares aos concertos.

Na primeira edição, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido. Em 2020 e 2021, o festival não se realizou por causa da restrições impostas devido à pandemia da covid-19.

O Afro Nation só admite entrada a maiores de 18 anos, sendo "necessário apresentar identificação para provar a idade", segundo informação disponível no 'site' do festival.

Os bilhetes para o festival têm um custo entre 169 euros, no caso dos passes gerais neste primeiro lançamento do evento, e 349 euros, caso se opte por um "bilhete dourado" (com acesso prioritário e possibilidade de frequentar zonas VIP). É possível comprar os bilhetes a prestações, com um agravamento do valor.