O Somersby Out Jazz, que este ano decorre entre o próximo dia 15 e 25 de setembro, terá, pela primeira vez, a cidade de Oeiras como cenário. O arranque acontece no Parque dos Poetas, a partir das 17h00, com as atuações dos Afrocuban Project e Gorbera B2B Nebur.









O cartaz inclui ainda nomes do jazz, soul e hip-hop, como Leide In The Mirror, André Fernandes, Xiko Rodrigues, Filipe Gonçalves, Zé Cruz Quarteto, Bomberjack, Rubera Roots, Ketzal, Manteau, Azart, Jackpot, Gileno Santana Trio, Hélder Russo, Gipsy, Dedy Dread, Stilo, Desidério Lázaro Quarteto, Cherry e Senõr Pelota. Até ao final do verão, o festival, que se realiza sempre entre as 17h00 e o pôr do sol, com entrada gratuita, percorrerá outros espaços icónicos de Oeiras. Em junho, os concertos e DJ sets mudam-se para o Parque Urbano do Jamor. Em julho, ocupam o Parque Urbano de Miraflores e, em agosto, a música chega ao Jardim da Quinta Real de Caxias. Em setembro, o verão termina em beleza nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal.

Esta 16ª edição conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e com a parceria da CP. Apesar da mudança, o festival pretende dar “continuidade à bonita história que nasceu em Lisboa, onde, durante 15 anos, o Somersby Out Jazz convidou as pessoas a conhecerem os locais icónicos da cidade, desde largos, miradouros, hotéis, museus, entre muitos outros”, lê-se numa nota da organização.