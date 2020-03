Filme dos The Beatles chega em setembro

Ofilme documental sobre os The Beatles, que mostra muitas imagens nunca antes divulgadas do quarteto de Liverpool, sobretudo das sessões de estúdio de gravação do álbum ‘Let It Be’, o último da banda, vai poder ser vista a partir de setembro. ‘The Beatles: Get Back’ estreia dia 4 desse mês nos Estados Unidos e no Canadá.O novo documentário sobre os The Beatles tem a particularidade de ser realizado por Peter Jackson, o cineasta que, por exemplo, está por detrás da saga ‘Senhor dos Anéis’ e que há um ano está a trabalhar neste projeto em colaboração com a Apple, que detém os direitos da música dos The Beatles.O filme foi criado a partir de 55 horas de gravações inéditas que saíram das sessões de ‘Let I Be’, de 1970, numa altura em que já se notavam divergências e conflitos no seio do grupo. Irá conter ainda a atuação completa do concerto de despedida do grupo inglês no telhado dos escritórios da Apple Corps em Londres. ‘The Beatles: Get Back’ teve a aprovação dos dois Beatles ainda vivos, Paul McCartney e Ringo Starr, mas também de Yoko Ono Lennon (a viúva de John Lennon) e Olivia Harrison (a viúva de George Harrison)."Estou realmente feliz que Peter tenha vasculhado nos nossos arquivos para fazer um filme que mostre a verdade sobre a gravação dos Beatles juntos. A amizade e o amor entre nós é realçado novamente e lembra-me o tempo maravilhoso que passámos", reagiu Sir Paul McCartney.