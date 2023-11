Funeral de Carlos Avilez parte sábado do Teatro Municipal Mirita Casimiro

O funeral do encenador Carlos Avilez parte sábado, pelas 14h00, do Teatro Municipal Mirita Casimiro, em Cascais, para o cemitério da Guia, anunciou esta sexta-feira a Escola Profissional de Teatro de Cascais (EPTC).

As cerimónias fúnebres começam esta sexta-feira, com a passagem em cortejo, pelas 15h00, pela EPTC, fundada por Carlos Avilez em 1993.

A partir das 18h00 realiza-se o velório do ator e encenador no Teatro Municipal Mirita Casimiro, no que constitui numa "homenagem naquela que foi a sua casa", refere um comunicado da EPTC.

Carlos Vitor Machado, conhecido como Carlos Avilez, nasceu em 1935 e estreou-se profissionalmente como ator em 1956, na Companhia Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro, onde permaneceu até 1963.

Dois anos depois, em 1965, fundou o Teatro Experimental de Cascais e, em 1993, criou a Escola Profissional de Teatro de Cascais, por onde passaram inúmeros alunos.