Gala de improvisação chega aos coliseus de Lisboa e Porto

Os Commedia a La Carte e os brasileiros Barbixas vão estar juntos pela primeira vez em palco, naquela que será a ‘Primeira 12ª Gala de Improvisação Luso-Brasileira’. Os espetáculos têm lugar dia 25 de novembro, no Coliseu de Lisboa, e dias 26 e 27 no Coliseu do Porto.Do lado português estarão César Mourão e Carlos M. Cunha dos Commedia a La Carte, auxiliados pelo colombiano Gustavo Miranda, enquanto do lado brasileiro estarão, a representar os Barbixas, Daniel Nascimento, Anderson Bizzocchi e Elídio Sanna.Em palco, os seis improvisadores, sem qualquer guião ou ensaio, serão ainda acompanhados por quatro músicos.