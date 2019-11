Grupo brasileiro 'Roupa Nova': "A maioria dos nossos fãs tem entre 18 e 25 anos"

No ano passado, os brasileiros Roupa Nova esgotaram o Coliseu do Porto e o Campo Pequeno, em Lisboa. A procura de bilhetes foi tanta que a banda foi ‘forçada’ a dar um concerto extra no Coliseu dos Recreios.Agora, o grupo está de volta, para um concerto que promete aquecer a Altice Arena no próximo dia 24.Ao, e em antecipação deste espetáculo, Ricardo Feghali diz que "a vontade de dar concertos é cada vez maior", porque as demonstrações de carinho das pessoas "são infinitas"."O nosso público tem vindo a aumentar e apesar de termos 40 anos de carreira, 70% dos nossos fãs são pessoas entre os 18 e os 25 anos – o que nos enche de alegria", diz o músico. "Claro que os pais passam o gosto para os filhos: ouvem a nossa música em casa, vão aos concertos com a família... tudo isso conta."O segredo do sucesso é, explica, "fazer o melhor que você pode" e "nunca parar". "Roupa Nova está sempre a experimentar coisas novas, sempre a compor. Agora estamos a lançar ‘As Novas do Roupa’ e nos concertos tocamos os êxitos e mostramos trabalho novo." Sobre o espetáculo na Altice Arena, Feghali tem as melhores expectativas. "O público português é carinhoso, como o brasileiro."Os Roupa Nova são os músicos Paulinho (voz e percussão); Serginho Herval (bateria e voz); Nando (baixo e voz); Kiko (guitarra, violão e voz); Ricardo Feghali (piano, teclado, guitarra, violão e voz) e Cleberson Horsth (piano, teclado e voz).Formada nos anos 80, e com mais de 20 milhões de discos vendidos, entre os maiores da banda brasileira que mistura o pop rock e a MPB estão temas como ‘Volta Pra Mim’, ‘Trem Azul’, ‘Whisky Go Go’ ou ‘A Força do Amor’. Canções tornaram-se hinos para os fãs do grupo.