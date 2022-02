Jennifer Lopez já só pensa em casamento

Três anos depois de ‘Ousadas e Golpistas’ (2019), Jennifer Lopez está de volta ao grande ecrã com uma comédia romântica, bem a tempo do Dia dos Namorados.‘Marry Me - Fica Comigo’, que chega esta quarta-feira às salas nacionais, conta a história de Kat Valdez (Lopez), que no dia em que supostamente deveria casar em palco com o namorado de longa data e também cantor Bastian (interpretado pelo músico colombiano Maluma, aqui na sua estreia como ator), descobre que este a traiu. Como vingança, ela decide trocar alianças com Charlie (Owen Wilson), um professor de Matemática que está na plateia e que foi acompanhar a filha ao concerto. O resto já se adivinha. Apesar de pertencerem a mundos completamente diferentes, Kat e Charlie acabam por se apaixonar, mas não sem antes viverem várias peripécias.