Johnny Depp regressa aos "Piratas das Caraíbas" cinco anos depois do último filme

O ator norte-americano Johnny Depp está de regresso aos filmes de "Piratas das Caraíbas". É esperado que Depp volte a dar vida à personagem Capitão Jack Sparrow, cinco anos desde o último filme.



O ator foi dispensado do projeto da Disney em 2018, depois dos diretores da produção terem dito que queriam trazer uma "nova energia" à saga de filmes. No entanto, segundo o jornal britânico Mirror, no início deste ano os diretores voltaram com a palavra atrás e voltaram a chamar Depp para o sexto filme e para uma série baseada na produção, que será transmitida pela plataforma de streaming Disney Plus, um negócio de 300 milhões de doláres (mais de 288 mil euros).

Segundo o Mirror, a Disney manifestou interesse no regresso de Depp à produção depois do ator ter ganho a batalha legal contra a ex-mulher Amber Heard, em junho deste ano.



"Johnny vai regressar como Capitão Jack Sparrow e está programado para começar a filmar no início de fevereiro, num local ultra-secreto, no Reino Unido" disse fonte ao jornal The Sun, citado pelo Mirror.



"Ainda está tudo na fase inicial e ainda não há nenhum diretor ligado ao projeto, que é intitulado "Um Dia no Mar" ", acrescentou a mesma fonte.



A Disney quer que o ator volte a repetir o papel icónico não só no sexto filme, mas também numa série que vai explorar a história da personagem.