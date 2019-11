Lisbon & Estoril Film Festival celebra ator Willem Dafoe

Começou esta sexta-feira à noite a 13ª edição do Lisbon & Estoril Film Festival (LEFFEST). O festival organizado pelo produtor de cinema Paulo Branco arrancou com uma cerimónia no Palácio de Queluz e com a exibição de ‘Passámos Por Cá’, do inglês Ken Loach."O LEFFEST é um momento único para as pessoas verem alguma da melhor oferta de cinema deste ano e estarem com atores e realizadores que querem muito conviver com o público", afirma Paulo Branco, que se mostra satisfeito com a adesão que o público está a ter.Um dos grandes destaques deste ano é a homenagem ao norte-americano Willem Dafoe, de 64 anos, que vai marcar presença em Portugal. No âmbito deste tributo, serão projetados no Centro Olga Cadaval, em Sintra, e no Espaço Nimas e na Universidade Lusófona, em Lisboa, alguns dos filmes mais marcantes da carreira do ator. A saber: ‘Viver e Morrer em Los Angeles’ (amanhã); ‘Anticristo’ e ‘Pasolini’ (dia 18); ‘eXistenZ’ (20); ‘The Florida Project’ e ‘A Última Tentação de Cristo’ (21); ‘Um Coração Selvagem’ (21 e 22); ‘Um Peixe Fora de Água’ (22); e ‘Auto Focus’ (23).O LEFFEST conta ainda com homenagens a Wim Wenders, Christian Petzold, Alice Rohrwacher, Corneliu Porumboiu e Damien Manivel, além de concertos, peças de teatro e debates.Há 12 filmes em competição. A pianista Maria João Pires, os atores Wagner Moura e Victoria Guerra e a cantora e compositora libanesa Yasmine Hamdan compõem o júri da edição deste ano. O festival termina dia 24.