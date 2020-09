No ano em que completaria 40 anos de carreira, Carlos Paião foi condecorado, a título póstumo, com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. A cerimónia restrita decorreu no passado dia 10 de setembro no Palácio de Belém. Receberam as insígnias os pais do homenageado, Ofélia Paião e Carlos Paião, ambos com 88 anos.Na cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa expressou a gratidão e o carinho perante a obra e a figura de Carlos Paião, transversais na sociedade portuguesa e em várias gerações. Da parte de Carlos Paião discursou Nuno Gonçalo da Paula, autor da biografia do cantor ‘Intervalo’, editada em 2011. “Há dez anos, eu já tinha feito um pedido ao Presidente da República da altura, Cavaco Silva, para condecorar o Carlos Paião, até porque passavam 25 anos sobre a sua morte, mas isso nunca veio a acontecer”, conta aoNuno Gonçalo da Paula, que mais recentemente voltou a endereçar novo pedido à presidência, agora dirigido a Marcelo Rebelo de Sousa.