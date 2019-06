Marcos sai em ombros de homenagem ao pai Bastinhas

A praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, registou boa assistência na Corrida do Correio da Manhã, de homenagem a Joaquim Bastinhas, que morreu no final de 2018. No começo do espetáculo foi apresentada a placa de homenagem ao ‘eterno mestre’, que será colocada no átrio do Campo Pequeno.



Na arena esteve o filho de Bastinhas, Marcos, em noite inspirada com duas lides muito empolgantes a fazer lembrar o seu pai, que foi evocado com muita emoção pelo cavaleiro, que viveu uma noite marcante ao ser muito aplaudido e a sair em ombros da mítica arena do Campo Pequeno.

Ver comentários