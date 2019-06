A próxima corrida do, na quinta-feira, vai homenagear a figura incontornável da tauromaquia Joaquim Bastinhas, que morreu no final do ano passado.O filho do cavaleiro, Marcos Tenório Bastinhas, vai marcar presença no grande tributo ao pai e promete muitas emoções na arena, ao recordar aquela que é a sua referência.Na bancada são esperados vários familiares de Bastinhas, numa noite que será de emoções fortes e muito sentimento.João Moura e Cayetano Rivera completam o leque de cavaleiros.