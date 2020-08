Monet e Klimt em exposição inédita no Porto

A Alfândega do Porto recebe a partir da próxima sexta-feira uma exposição imersiva digital alusiva à obra dos pintores Monet e Klimt, autores contemporâneos nascidos no século XIX e fundamentais na história da pintura moderna.

A mostra, que permanecerá no espaço subterrâneo do edifício até 15 de novembro é composta por hologramas e projeções a 360 graus. O atelier OCUBO, responsável por este projeto, fala mesmo numa "nova fórmula lúdico-pedagógica", com recurso à tecnologia.

‘Impressive Monet & Brilliant Klimt’ conduzirá o público numa autêntica viagem no tempo, refletida nas obras dos dois pintores que se notabilizaram em diferentes correntes artísticas, o francês Monet no impressionismo e o austríaco Klimt no simbolismo.

Na parte relativa à galeria digital ‘Impressive Monet’, a obra do artista parisiense é reinterpretada de modo a revelar "o que está para além dos quadros, das paisagens, dos acontecimentos e tudo o que está oculto, na essência, aquilo que não se vê dentro da moldura", explicam os organizadores.

Já em ‘Brilliant Klimt’, o público ficará imerso na intimidade do pintor e terá oportunidade de sentir a arte romântica do artista. A exposição, revelam os responsáveis, "traça o percurso pelos aspetos biográficos e pelo legado artístico do pintor austríaco através da sua pintura icónica ‘O Beijo’. Este será o fio condutor da viagem pelo trajeto artístico ao mesmo tempo que são exploradas as influências do mundo de Klimt".

A Immersivus Gallery (a primeira galeria de experiências artísticas imersivas em Portugal), localizada no subterrâneo da Alfândega do Porto, estará aberta de quarta-feira a domingo, das 10h30 às 20h00. A entrada para crianças até aos 5 anos será gratuita, e os preços dos bilhetes variam entre os 5 e os 9 euros.

Recorde-se que, em Lisboa, continua patente, no Terreiro das Missas, em Belém , uma exposição do mesmo género alusiva ao pintor holandês Vincent van Gogh (até janeiro de 2021).



Perfil

Oscar-Claude Monet

Nasceu em Paris a 14 de novembro de 1840. Deu origem ao termo impressionismo devido a um dos seus primeiros quadros ‘Impressão, nascer do sol’. Viveu os últimos anos de vida praticamente cego devido a cataratas. Morreu em 1926 de cancro no pulmão.



Gustav Klimt

Nasceu a 14 de julho 1862. Os seus trabalhos mais famosos pertencem à "fase dourada", em que utiliza folhas

de ouro e retrata principalmente mulheres adornadas por pequenos objetos e formas geométricas como no ‘Retrato de Adele Bloch-Bauer’ e ‘O Beijo’.