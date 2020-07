Moonspell anunciam saída do baterista da banda, ao fim de 28 anos

Os Moonspell anunciaram este sábado a saída do baterista Mike Gaspar da banda, ao fim de 28 anos a integrar o famoso grupo português de metal gótico.

Em comunicado a banda explica que "os motivos desta saída permanecerão entre as partes envolvidas" e pede "privacidade".

O grupo explica que já iniciou um novo ciclo com um novo baterista, Hugo Ribeiro (que não é da família do vocalista, Fernando Ribeiro), e que já está a preparar o próximo álbum, que irá ser gravado com Jaime Gomez Arellano (Paradise Lost, Ulver, Ghost), entre Setembro e Outubro deste ano.

O próximo trabalho dos Moonspell tem como título provisório 'H' e será lançado pela Napalm Records, com distribuição pela Alma Mater Records em Portugal, no primeiro semestre de 2021.



"O Mike continuará a sua atividade como baterista e divulgará os seus projetos quando for oportuno", terminam os Moonspell.