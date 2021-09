Morreu aos 72 anos o baixista e membro fundador dos Status Quo, Alan Lancaster. O artista britânico sofria de esclerose múltipla. Chegou a participar em alguns espetáculos durante as reuniões da banda em 2013 e 2014."Alan Lancaster morreu esta manhã em sua casa em Sydney [Austrália], ao lado da família", pode ler-se no comunicado.Lancaster nasceu em Peckham, Londres, em 1949, e formou os Status Quo em 1962 juntamente com o colega de escola Francis Rossi.