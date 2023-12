Morreu o músico dos Beach Boys Jeffrey Foskett

Jeffrey Foskett, membro da banda norte-americana The Beach Boys, morreu na segunda-feira com 67 anos.Brian Wilson, cofundador da banda, confirmou a morte num post nas redes sociais. "Estou destroçado. Ele estava sempre lá para mim quando fazíamos 'tours'. Era um grande músico, excelente guitarrista e conseguia cantar com um anjo", escreveu.O músico falecido tinha sido diagnosticado com um tumor na tiroide. Jeffrey abordou a doença na última publicação que fez nas redes sociais, onde aparece no centro hospitalar onde fez os tratamentos."Estas pessoas [equipa médica] deram-me o que ninguém conseguiu... VIDA... Nos últimos quatro anos estive a testar-me. Desafia o corpo, a mente e o espírito, mas deu-me a oportunidade de conhecer o meu neto Domenic", escreveu.