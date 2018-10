Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nuno Cardoso é diretor do S. João

Nuno Carinhas sai no final do ano e o seu sucessor toma posse em janeiro de 2019.

Por Ana Maria Ribeiro | 09:00

O encenador Nuno Cardoso, de 48 anos, foi esta terça-feira anunciado pelo Ministério da Cultura (MC) como novo diretor artístico do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, cargo em que sucede a Nuno Carinhas, cujo mandato termina no final deste ano.



Nuno Cardoso, que é diretor artístico da companhia Ao Cabo Teatro e foi coordenador de programação do Teatro Carlos Alberto entre 2003 e 2007 (sob a alçada de Ricardo Pais), assumirá funções a 1 de janeiro de 2019 e diz-se "muito honrado" pela nomeação, remetendo para mais tarde as suas reflexões sobre o cargo.



Quanto à companhia Ao Cabo Teatro, deverá continuar, sem ele, até porque "é feita de muita gente".



O MC agradeceu a Nuno Carinhas, que dirige o TNSJ desde março de 2009 mas está ligado à instituição desde 1996 (na qualidade de encenador, cenógrafo e figurinista) "o enorme sentido de missão, dedicação e empenho ao longo de quase dez anos na direção artística" do teatro e salientou, da sua ação, a atenção dada à divulgação dos grandes repertórios dramáticos, nomeadamente dos dramaturgos de língua portuguesa.