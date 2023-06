Segunda fase de inscrições para mestrado em Criação Coreográfica da Escola Superior de Dança começa dia 1 de julho

A segunda fase de inscrições para o mestrado em ‘Criação Coreográfica e Práticas Profissionais’ da Escola Superior de Dança em Lisboa começa a 1 de julho e termina dia 10.



De acordo com a Escola Superior de Dança, o objetivo do mestrado é proporcionar aos estudantes um aprofundamento de competências de criação nas especialidades de coreografia, interpretação e mediação artística em dança, ampliando e valorizando a formação no âmbito das artes performativas e de promover a investigação pela prática.





Com duração de dois anos, incluí, no primeiro ano, seis programas regulares teóricos e seis programas intensivos em formato de residências artísticas, em colaboração com o Teatro do Bairro Alto e os Estúdios Victor Córdon. O segundo ano serve para projetos, estágios ou dissertações.Rita Spider, coreógrafa e bailarina, afirma que a sua integração no mestrado ‘Criação Coreográfica e Práticas Profissionais’ foi enriquecedora. "Tem sido uma mais valia, este mestrado, por várias razões. Enquanto criadora, coreógrafa, é preciso não só colocarmos a nossa ideia em prática, mas também percebermos tudo o que existe à volta. Perceber em termos de produção, investigação, estudo da obra, e tudo isto tem sido muito bom neste mestrado", sublinha Rita Spider.A coordenação do mestrado está a cargo da professora Madalena Xavier e também dos professores Fernando Crêspo e João Fernandes, que integram a comissão científica.Segundo Samuel Rego, diretor da Escola Superior de Dança "o curso reconhece e amplia conhecimentos teóricos e competências práticas dos profissionais da dança, nomeadamente, de bailarinas e bailarinos, bem como de coreógrafas e coreógrafos. O que a experiência nos tem demonstrado é o elevado interesse por parte dos estudantes em desenvolver planos de formação dentro e fora da escola. Precisamente a dupla valência que este mestrado enfatiza".