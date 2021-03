"Sol Posto" de Capitão Fausto chega a todas as plataformas digitais

"Sol Posto", o filme-concerto lançado em novembro de 2020 pela banda portuguesa Capitão Fausto, já está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio.Depois do lançamento nos cinemas e posteriormente em VOD - vídeo on demand -, a banda de Tomás Wallenstein disponibiliza agora o áudio de todo o filme-concerto em plataformas como o Spotify."Sol Posto" contempla várias versões inéditas de músicas da banda. Tudo foi gravado ao vivo ao longo de uma semana, em Melides, e a realização do trabalho ficou a cargo de Ricardo Oliveira.