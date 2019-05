A incrível recuperação de um Benfica comandado por Bruno Lage

No dia 3 de janeiro de 2019, Rui Vitória era demitido pelo Benfica após uma sucessão de maus resultados e um falhanço categórico na Liga dos Campeões.A derrota em Portimão frente ao Portimonense foi a gota de água para os responsáveis encarnados que correram o risco e atiraram Bruno Lage , que naquele momento comandava a equipa B das águias, para a liderança de um Benfica visivelmente fraturado.Desde então os números surpreendem, as apostas de risco foram também elas o exemplo perfeito da conjugação entre Lage e um plantel jovem mas com peças cheias de experiência e alguns anos de casa.Nos primeiros dias de janeiro não se previa um trabalho fácil para Bruno Lage e para o Benfica. Na segunda volta do campeonato as águias tinham de deslocar-se a Alvalade, Dragão, Guimarães e Braga Mas, de 90 em 90 minutos, Lage conseguiu conquistar a massa adepta encarnada. A 18 de janeiro o Benfica venceu o Vitória em Guimarães com um golo aos 81' minutos de Haris Seferovic e o resultado lançou os encarnados para uma caminhada na Liga que desde então só viu um "pequeno" percalço.Exibição categórica em Alvalade a 3 de fevereiro, uma vitória por 2-4 frente aos leões catapultou o Benfica para uma sucessão de resultados expressivos, entre eles o 10-0 em casa frente ao Nacional, que só terminou com um empate a dois na Luz frente ao Belenenses , num jogo carregado de falhas que quase hipotecaram o trabalho positivo que até ali as águias tinham registado.Mas antes desse pequeno percalço frente ao Belenenses, o Benfica de Bruno Lage conseguiu uma remontada no Dragão. Depois do golo de Adrián Lopez aos vinte minutos de jogo, o "menino de ouro" João Félix e Rafa Silva viraram o resultado para os encarnados que até acabaram o jogo "sufocados" e com menos um jogador. Benfica subiu ao primeiro lugar da Liga e não mais saiu . Superou o Tondela na Luz pela margem mínima e goleou todos os adversários que se seguiram, entre eles o SC Braga em mais uma remontada épica que acabou num 1-4 para os comandados de Lage.Os encarnados jogam este domingo em Vila do Conde e podem sagrar-se campeões nacionais, conquistando o 37.º campeonato da história do clube, caso o FC Porto tropece na Madeira.São 17 jogos de Bruno Lage na Liga, 16 vitórias e apenas um empate. Em 17 jornadas o Benfica marcou 65 golos e sofreu apenas 13. Bruno Lage pode ainda ficar na história e levar o Benfica a ultrapassar a barreira dos 100 golos na Liga, faltam apenas 4 com duas jornadas por disputar.