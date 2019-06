FC Porto condenado a pagar 2,5 milhões de euros ao Benfica no caso dos emails

Benfica considera que houve uma estratégia concertada dos dragões para prejudicar o clube da Luz.









O Tribunal Judicial da Comarca do Porto condenou o FC Porto, esta sexta-feira, a um pagamento de 2,5 milhões de euros no caso dos emails ao Benfica.Neste processo, Francisco J. Marques - diretor de comunicação do FC Porto - o FC Porto SAD e o Porto Canal foram condenados a pagar dois milhões de euros (2,5 milhões dado o acréscimo de juros).Meio milhão de euros devido à divulgação do segredo de negócios e 1,5 milhões pela divulgação dos emails.No caso ficaram absolvidos Jorge Nuno Pinto da Costa, Fernando Gomes e Adelino Caldeira.Segundo informações a que oteve acesso, o FC Porto foi obrigado a entregar todos os emails ao tribunal e ficou expressamente proibida a divulgação de novos emails.Após a decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto as ações do clube azul e branco caíram em 7% na bolsa.Recorde-se que o