As mensagens no WhatsApp que tramaram atacantes do Sporting

Agressão aos jogadores na Academia foi combinada em três grupos.

Por Tânia Laranjo | 21:10

O ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, foi combinado em três grupos de WhatsApp: "Piranhas", "Exército Invencível" e "Academia Amanhã".



Estes 'chats' serviam para exercitar o ódio e trocar mensagens ameaçadoras que culminaram num ataque sem precedentes que a Justiça diz ser um ato terrorista. A 15 de maio, um grupo de 43 pessoas entrou na Academia para agredir a equipa principal do clube de Alvalade.





"Batam neles PF",

"Que vergonha f* vamos bater neles?"

"Filhos de uma grande p* por mim era ir ao treino"

"Bora vamos lá... tudo a levar nos cornos" MENSAGENS PARTILHADAS NOS GRUPOS







"F*, igual ao Adrien, fazem tudo ninguém lhes faz nada, eu quero bater neles e no Jesus também, parecia que tava na praia deitado f*... Inadmissível...um treinador do Sporting deitado num jogo f* epa"

"Coentrão na 2 parte não quis jogar mais"

"William essa merda já nem palavras tenho para esse gajo só me apetece espancá-lo"

"Patrício f* vê se mesmo que já se tá a cagar para o clube, Coates nojento mais uma vez, Piccini nem com a peida consegue, Gelson é burro todos os dias, Bas Dost não corre pensa que só jogam para ele" MENSAGENS PARTILHADAS NOS GRUPOS



"Malta o melhor é academia!!! Chegar carregar no treino e acabou... Invadimos aquilo"

"quem tiver tochas traga me"

"Bora, amanhã tou lá !!! Só quero saber horas"

"Aquilo são 2/3 seguranças na porta não nos conseguem travar... Quando a polícia chegar já nós fomos embora... Não se pode dizer é a ninguém, senão já se sabe que com os chibos que há em Alvalade chegas lá é só bófia". MENSAGENS PARTILHADAS NOS GRUPOS





As mensagens não deixam dúvidas que o grupo queria agredir os jogadores do Sporting e de que o ataque foi preparado para intimidar os futebolistas.Estas constam nos despachos que já foram entregues aos advogados, num processo que levou esta segunda-feira à prisão de mais nove pessoas.Numa das conversas é claro que sabiam que a equipa principal dos 'leões' estaria a 15 de maio em Alcochete.Há já 36 atacantes presos. Faltam então sete para perfazer os 43 que as autoridades referem como tento estado na Academia.