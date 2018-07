Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque do Benfica custa 40,6 milhões de euros

Valores de aquisição, prémios de assinatura e salários de Nicólas Castillo e de Facundo Ferreyra.

Por Hugo Real | 08:24

O Benfica aposta forte na reconquista do título de campeão nacional e a prova disso é o fortíssimo investimento dos encarnados na nova dupla ofensiva. Nicólas Castilho e Facundo Ferreyra vão custar quase 40,6 milhões de euros à SAD, se forem somados os valores envolvidos na aquisição dos passes e serviços de intermediação com a elevada folha salarial.



De acordo com os contratos esta segunda-feira publicados na internet, no blog ‘mercadodebenficapolvo’, os cinco anos de Castillo na Luz vão custar 20,7 milhões de euros. Na primeira época o chileno vai receber um salário bruto de 2,364 milhões, um valor que vai aumentando até aos 2,744 milhões de 2022/23.



No total, e só em salários, são mais de 12,8 milhões. A este montante é necessário somar 7,879 milhões do custo de aquisição do atacante de 25 anos, valor que inclui a compra do passe ao Pumas, assim como "os encargos com serviços de intermediação", como revelou a SAD no prospeto da sua emissão obrigacionista.



Diferentes são os custos com Ferreyra, que chegou ao Benfica a ‘custo zero’. Ao prémio de assinatura de dois milhões, somam-se quase 2,1 milhões em "serviços de intermediação". Quanto ao salário, ao longo dos quatro anos de contrato, tem um valor fixo de 1,947 milhões de euros, num total de quase 7,8 milhões de euros.



Mas a este valor é ainda necessário somar um "prémio de fidelidade" de dois milhões de euros por temporada. Ou seja, mais oito milhões ao longo do contrato. Contas feitas, são 19,877 milhões de euros de encargos com o atleta argentino de 27 anos, que neste defeso trocou o Shakhtar Donetsk pelo Benfica.



No total, os dois avançados, que vão lutar com o experiente Jonas pela titularidade na frente de ataque, têm um custo total de 40,584 milhões.



"Vieira reagiu como autista"

"Foi o 1º responsável por ter reagido como um ‘autista’ aos que lhe diziam que por ali não ia correr bem", disse Rui Gomes da Silva, ex-vice, sobre a má época do Benfica.



Ebuhei confiante

"Penso que sou bom o suficiente e tenho de mostrar isso ao treinador. A concorrência é mais forte, mas é o que esperava porque o Benfica é um grande clube e estar aqui é um sonho tornado realidade", disse o nigeriano Ebuhei, que, para já, luta por um lugar com André Almeida.