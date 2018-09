Benfica coloca bilhetes para o clássico com o FC Porto à venda

Clube confirmou recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto da decisão mantida pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Tal como Record avança esta quinta-feira, o Benfica já entregou a providência cautelar colocada junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), como forma de recurso à pena de um jogo à porta fechada que lhe foi mantida pelo Conselho de Disciplina da FPF (Federação Portuguesa de Futebol). Em comunicado divulgado esta manhã, os encarnados anunciaram igualmente que colocam hoje novamente à venda os bilhetes para o clássico com o FC Porto."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que, analisado o Acórdão da Federação Portuguesa de Futebol que confirmou a aplicação do castigo de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz, interpôs e já entregou o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a impugnar a decisão e a requerer o decretamento de providência cautelar suspensiva dos efeitos do Acórdão. É convicção firme da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD que a razão lhe assiste e que o TAD reconhecerá os fundamentos da sua defesa.Em todo o caso, a realização ou não do jogo Benfica-FC Porto, à porta aberta, no próximo dia 7 de outubro, a contar para a Liga NOS, está dependente da obtenção de decisão em tempo útil por parte daquele Tribunal a decretar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Federação Portuguesa de Futebol.Contudo, na expectativa de uma decisão favorável por parte do TAD e de modo a salvaguardar a possibilidade de realização do jogo aberto ao público, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que irá iniciar hoje a venda de bilhetes para o mencionado encontro, bem como todas as demais medidas procedimentais necessárias para assegurar a organização do mesmo.Qualquer alteração, em resultado de eventual decisão proferida pelo TAD, será de imediato comunicada"