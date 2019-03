Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica processa comentador por declarações sobre o apedrejamento do autocarro

Clube vai agir contra João Rafael Koehler por "graves difamações" do empresário.

20:21

O Benfica vai processar João Rafael Koehler pelas declarações sobre o apedrejamento do autocarro da equipa e do carro em que seguia Luís Filipe Vieira antes do jogo com o FC Porto.



As águias falam em "graves difamações" do empresário na SIC Notícias, "numa intervenção absolutamente intolerável e de incentivo a atos de violência".



Recorde-se que João Koehler referiu que "a situação mais grave até foi em Lisboa, quando tentaram incendiar o autocarro da equipa de hóquei em patins do FC Porto no qual podia ter morrido toda a gente": "Isto, sim, foi grave, não se compara com meia dúzia de pedras".



"Há um ambiente muito crispado porque as pessoas sentem-se injustiçadas porque há uma suspeita enorme sobre os quatro campeonatos que o Benfica conquistou e é normal que quem queira ver futebol se revolte", acrescentou o empresário.



João Koehler disse mesmo que o Benfica pôs-se "a jeito" para que isto acontecesse: "No futebol português há tanta matéria para ser julgada... um sentimento de impunidade e depois queixam-se que os autocarros são apedrejados. É algo que não devia acontecer mas, como se diz no Porto, põem-se a jeito".