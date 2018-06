Bruno de Carvalho faz apelo ao voto durante a madrugada

Líder leonino apela à continuidade do Conselho Diretivo em dia de AG destitutiva.

"HOJE É UM DIA EM QUE EU VOTARIA NÃO!



Mas não posso deixar de publicamente dizer algumas palavras pois não sou uma pessoa de elogios fáceis mas hoje é o dia de dizer o que sinto!



Em primeiro lugar quero pedir desculpa a toda a minha família. O que a minha paixão pelo Sporting CP vos tem feito passar é inconcebível. É uma angústia ver o vosso olhar triste e preocupado... Que fui eu fazer às vossas vidas? Aconteça o que acontecer, aqui estarei para vos compensar todo o tempo que não me tiveram ao vosso lado e todo o enxovalho que sofreram pelas calúnias e difamações que acabam por vos afectar e atingir. Somos um só e tudo isto me fez ver que quem nos ama incondicionalmente não pode ser colocado em segundo lugar atrás de quem flutua, hesita, desconfia e é tantas vezes ingrato.



Enquanto uns têm Duques eu tenho a sorte de ter os Ases! Enquanto uns incendeiam eu tenho a sorte de ter quem apaga os fogos com mestria! Enquanto uns são torres arrogantes eu tenho a sorte de ter os peões que se sacrificam para no final ser o Sporting CP a fazer cheque-mate!



Caro Carlos Vieira. A tua dedicação e lealdade são a forma mais bonita de amizade que se pode ter. Não basta saber fazer. Temos de saber estar com quem acreditamos e tu sabes dar esse respeito e confiança! Obrigado!



Caro Rui Caeiro. És uma mistura da formiguinha trabalhadora e o grilo falante. O homem voz da "consciência" e o o braço direito nas modalidades. Que orgulho. Campeões em tudo... só falta o futsal e havemos de o ser também. 4 títulos europeus num só ano. És a confirmação que os homens não se medem aos palmos. Leal, dedicado, "chato"! Obrigado!



Caro Luis Gestas. O homem do sim! E não por seres um Yes Man, mas porque a cada desafio respondes sim, presente! Que fabuloso trabalho na secção paralímpica! E agora agarraste os Núcleos sem medo! Um Homem sem mãos a medir! No desporto seria chamado o motor polivalente! Obrigado!



Caro Alexandre Godinho. O homem sem medo! Quantos são? Leal, guerreiro, amigo e nunca vira a cara a um desafio! Esta guerra que nos estão a fazer já te afectou forte e tu respondes: estou aqui! Soubessem as pessoas a verdade... Mas eu sei! Orgulho! Obrigado!



Caro José Quintela. O meu diplomata, o meu corrector "ortográfico", o meu mentor do "podemos dizer isso mas de outra forma". Sensível, mas guerreiro! Pressionado, mas sem medo! Homem de princípios e valores! Obrigado!



Caro Luis Roque. O meu homem da preocupação constante. Para onde vou, de onde venho, para onde vou? As características certas para o homem forte da expansão! Chegámos e o "guro" das academias tinha 1 em Toronto que queria fechar. Agora já são quase duas dezenas no estrangeiro... O homem do mas e porquê, mas quando tomada a decisão não pará até ao sucesso! The Future of Football, uma ideia do Presidente que agarrou sem medo! E que sucesso tem sido a nível nacional e internacional! É como uma passagem de nível: Pára, olha e avança... Mas a avançar é com a força de um TGV! Na expansão estavamos ainda numa era de locomotiva a carvão e agora estamos na era da tecnologia de ponta a uma velocidade cruzeiro ao nível da melhor academia do mundo! Obrigado!



Fernando Carvalho. O último resistente de um CFD que quando avistou o que achou ser o Cabo das Tormentas decidiu voltar para trás. Mas lá pegaste num bote e não tiveste medo de enfrentar "a besta" e deste o mote para o Cabo da Boa Esperança. São 7 anos. Já rimos, já chorámos, já fomos traídos, já tivémos apoio onde não estávamos à espera! Uma luta de décadas por um Sporting CP no Rumo Certo. E a verdade é que aconteça o que acontecer já estamos na história do Clube que amamos com feitos que dificilmente serão ultrapassados! O nosso ADN é o Sporting CP, mas aquele onde os notáveis são os 3.5 milhões de sportinguistas que são o Universo Sportinguista (e isto só em Portugal). Obrigado!



E os meus atletas, os meus treinadores, os meus responsáveis e os meus colaboradores vulgo staff... Que aventuras! Que alegrias! Que tristezas! Que conquistas! Juntos fomos a demonstração que Atitude e Compromisso são a fórmula certa! Que orgulho ter chorado ao vosso lado! Como sempre vos disse: estava nas nossas mãos escrever o nosso nome a Ouro na história do Grande Sporting Clube de Portugal, e lá estão! Ninguém apagará a história e que orgulho de história tem sido. Esmagadores a nível nacional e com 7 Títulos Europeus em 5 anos... Orgulho! Isto sim é o Sporting CP! Mas... o segundo será sempre o primeiro dos últimos. Aqui neste Clube só serve uma coisa: ser primeiro, ser campeão, conquistar Portugal, a Europa e o Mundo. Dos fracos não reza a história e o Leão é e tem de ser sempre o Rei!



Nuno Saraiva. O meu fiel escudeiro. Sem medo de dar o corpo e alma para a defesa do nosso Sporting CP. Sempre presente, sempre na linha da frente! Obrigado!



Aos colaboradores. Já sabem, nunca nada chega... No início de cada dia temos de começar como se faltasse fazer tudo. Mais e mais e mais! Temos de fazer sempre mais! Abrir as mentes, querer fazer sempre mais e melhor, querer sempre mais! Se um objectivo foi atingido não existe tempo para comemorar pois o novo objectivo começou. Que bom foi ver vocês crescerem como profissionais e pessoas! Até na equipa, que passa despercebida, o Rumo está Certo! Obrigado a todos mas já sabem, o que fizeram hoje, amanhã podem sempre fazer melhor!



GOA, adeptos, sócios e núcleos. Tanto erro, tantas coisas boas. Tanto amor, tanto descontrolo. Tanto Sporting CP! O Sporting CP é e será sempre vocês. Não vos deixem nunca tirar o nosso Amor! Obrigado por tudo! Vocês são e serâo sempre o maior activo e património do Sporting CP!



O futuro está nas vossas mãos. Não o meu que esse pouco importa. O do nosso Sporting CP! Saibam-no proteger, cuidar, amar, respeitar e apoiar e seremos sempre a Maior Potência Desportiva Mundial!



