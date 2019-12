Bruno Guimarães no Benfica via Atlético de Madrid

Bruno Guimarães é mesmo um dos alvos do Benfica para reforçar o meio-campo e pode chegar à Luz com a ajuda do Atlético de Madrid, apurou oO bom relacionamento entre os dois clubes pode agilizar a compra do brasileiro do Ath. Paranaense, cujo passe está avaliado em 20 milhões de euros.Os colchoneros pretendem o jogador, mas o valor que têm para reforços na reabertura do mercado está destinado a um avançado - Cavani, do PSG, é o nome de que se fala.Ora, os constrangimentos financeiros impostos pela UEFA, muito devido à compra de João Félix aos encarnados por 126 milhões de euros, podem levar o Atlético a abdicar (para já) do jogador.Neste sentido, o Benfica compraria Bruno Guimarães (22 anos), visto como um atleta de grande potencial, para mais tarde o vender para a formação espanhola. Contudo, caso esta parceria não avance, as águias podem à mesma prosseguir para a compra do passe do brasileiro por 20 milhões de euros.Outro jogador em cima da mesa da SAD é o alemão Weigl. O jogador do Borussia Dortmund já conheceu as instalações do Benfica e está encantado com a possibilidade de rumar a Lisboa.Neste caso, as águias também teriam de desembolsar cerca de 20 milhões de euros pelo internacional alemão, de 24 anos.Bruno Lage vai contar já no próximo mês com Rafa Silva e André Almeida, que estão muito perto do regresso à competição.O extremo e o lateral-direito estão na reta final da recuperação às respetivas lesões e devem integrar os treinos sem limitações no início do ano, podendo ser aposta no jogo com o Sporting em Alvalade, marcado para o dia 18 de janeiro.O Benfica, que regressa ao trabalho no Seixal este sábado(após a habitual pausa natalícia), abre as portas do treino no Estádio da Luz no primeiro dia do ano.