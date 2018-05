Falta uma demissão para Bruno cair da presidência do Sporting

Bruno Mascarenhas, membro da direção do clube de Alvalade, apresentou a demissão esta sexta-feira.

11:14

O vogal da direção do Sporting Bruno Mascarenhas despediu-se esta sexta-feira dos núcleos do clube, apelando à calma e que evitem tomadas de posição, numa carta a que a agência Lusa teve acesso. Bruno de Carvalho fica assim a uma demissão de cair da presidência do clube dos leões.

"Nestes momentos muito difíceis que atravessamos, apelo a que mantenham a calma e evitem tomadas de posição. Os órgãos sociais dos núcleos representam o Sporting e os seus associados localmente e por isso têm uma responsabilidade acrescida", lê-se na missiva assinada pelo responsável pelo pelouro da expansão e núcleos do clube 'leonino'.

Nesta comunicação, Bruno Mascarenhas enaltece que esta foi uma das áreas que mais cresceu, "ao longo dos últimos cinco anos", detalhando o trabalho feito e identificando o que deve ser feito no futuro.



Leia a carta de demissão de André Mascarenhas na íntegra:



"Caro Presidente,

Ao longo dos últimos cinco anos um dos sectores do Sporting CP que mais cresceu foi seguramente o dos Núcleos.

Com o Novo Regulamento de Constituição e Funcionamento dos Núcleos de Novembro de 2013 uniformizámos o logotipo e os Estatutos e a vossa Missão tornou-se clara e objectiva.

O acompanhamento às equipas em todas as Modalidades nos jogos em casa ou fora teve um acompanhamento permanente da vossa parte.

As Finais da Supertaça da época 2015/2016 e da Taça CTT 2017/2018 foram exemplos da mobilização dos Núcleos que em larga escala ultrapassaram a das claques do Clube.

O apoio logístico e o afecto transmitido aos nossos atletas de todas as Modalidades foi determinante no reforço do empenho destes em todo o seu trajecto competitivo.

Hoje a percepção que existe é que os Núcleos são um sector muito importante na vida do Clube e decisivo na Expansão nacional e internacional do Sporting CP.

Continua no entanto, muito por fazer:

- Uma Plataforma de bilhética e a atribuição pelo Clube de um sector reservado no Estádio para aquisição exclusiva a Núcleos mas que possa também permitir outros serviços como adquirir Gameboxes registar novos associados do Sporting CP e pagar as quotas.

- Condições vantajosas para aquisição de merchandising do Clube para revenda nos Núcleos,

- Uma maior interacção entre os Núcleos a nível Distrital,

- Maior presença das vossas actividades nas Plataformas do Clube sejam elas no desenvolvimento do Sítio Oficial para os Núcleos, no Jornal e no incremento de programas temáticos na Sporting TV.

No próximo Congresso dos Núcleos que desejavelmente se realizará em Vendas Novas em Fevereiro de 2019, deverão debater, deliberar e propor acerca dos seguintes temas:

- Modelo para atribuição/repartição de bilhetes para as Finais das diversas Modalidades, nomeadamente para a Taça de Portugal em Futebol.

- Capacitar os Núcleos para garantir junto do Conselho Directivo e Mesa da Assembleia Geral a possibilidade de os sócios do Sporting CP poderem votar descentralizadamente em urna.

Foram cinco anos muito importantes para o Sporting CP e tenho a consciência do trabalho realizado. A família dos Núcleos aproximou-se e a entreajuda entre todos é hoje assumida como algo natural.

A lealdade comigo e com o Presidente Bruno de Carvalho, o terem assumido esta cruzada e o empenho que dedicam ao Sporting no vosso dia-a-dia é algo que não esqueço nem nunca esquecerei.

Nestes momentos muito difíceis que atravessamos apelo a que mantenham a calma e evitem tomadas de posição. Os Órgãos Sociais dos Núcleos representam o Sporting CP e os seus associados localmente e por isso têm uma responsabilidade acrescida.

Uma ultima palavra para os colaboradores Ricardo Guerreiro e Tiago Sanches da Gama pela dedicação aos Núcleos que assumiram como a sua família e pelo apoio sem reservas que sempre me dedicaram.

Despeço-me com um abraço sincero e amigo com um MUITO OBRIGADO.

Bruno Mascarenhas"