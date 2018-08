Guarda-redes do FC Porto partilhou momento nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Una tarde por Foz... ‍?? ?? Uma publicação partilhada por Iker Casillas (@ikercasillas) a 22 de Ago, 2018 às 9:07 PDT

Iker Casillas mostrou uma vez mais que é fã da cidade do Porto e juntou-se, esta quarta-feira, aos meninos que aproveitavam o bom tempo para dar uns mergulhos no rio Douro.O guarda-redes do FC Porto partilhou o momento nas redes sociais, numa imagem que 'amealhou' mais de 200 mil gostos em poucas horas."Uma tarde pela Foz", foi a legenda escolhida por Casillas para a fotografia publicada no Instagram.