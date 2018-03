Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doyen exige dois milhões de euros ao Sporting

Fundo avançou com processo sumário para obter dinheiro previsto na sentença do Tibunal Arbiral do Desporto na Suíça.

Por Filipe António Ferreira e Pedro Neves de Sousa | 20:48

O fundo de jogadores Doyen Sports deu esta quinta-feira entrada com um processo de "execução sumária" contra o Sporting exigindo mais de dois milhões de euros (2 035 771, 73 euros).



Em causa está ainda o processo litigioso entre a SAD leonina e o ex-jogador Zakaria Labyad. Os leões tinham sido condenados, pelo TAS, a pagar essa verba à Doyen, no processo que envolvia ainda Marcos Rojo (dívida entretanto já resolvida).



O Sporting corre agora o risco de ver a UEFA reter o valor em dívida tal como já tinha acontecido no caso do defesa argentino.