Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ebuehi testado em Inglaterra

Vitória avalia lateral nos próximos dias. Decidirá se tem espaço no plantel ou se deve ser emprestado.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:24

Ebuehi, reforço para o lado direito da defesa do Benfica, está numa semana de testes que pode ser decisiva para apurar o seu papel esta época.



Isto porque Rui Vitória vai aproveitar o estágio em Inglaterra para olhar especialmente para o nigeriano na ótica de perceber se este pode ser opção para a equipa ou se, por outro lado, deverá ganhar mais experiência noutro clube, por empréstimo dos encarnados.



O jovem, de 22 anos, juntou-se à equipa apenas na passada quinta-feira, depois de ter participado no Mundial, e, por isso, Rui Vitória ainda não teve muito tempo para o avaliar.



No entanto, o CM sabe que o nigeriano está a dar sinais positivos no arranque e mantém-se focado em conquistar um lugar no onze. "É um objetivo. Acho que tenho capacidade para isso", disse o jovem já em Inglaterra.



Ao que CM apurou, os encarnados estão na expectativa para avaliar o rendimento de Ebuehi e, mediante a resposta do jogador, poderão ou não recorrer ao mercado para encontrar outra solução para o lado direito da defesa.



Varela, lateral uruguaio do Peñarol, está na ‘fila de espera’, perfilando-se como a prioridade do clube da Luz.



"Parece que nunca saí"

"Estou muito contente e parece que nunca saí do Benfica. É o clube do meu coração", disse Yuri Ribeiro, lateral formado nas águias que jogou por empréstimo no Rio Ave na época passada.



Esta época, o lateral-esquerdo, de 21 anos, promete dar tudo para agradar ao treinador. "Estou preparado para evoluir", garantiu, em Inglaterra.



Queixa contra Liga e Federação

O Benfica vai apresentar uma queixa-crime contra a Liga e contra a Federação na sequência da divulgação dos contratos de Ferreyra e Castillo na internet, aos quais as entidades tiveram acesso.



O CM sabe que as águias consideram que a origem da fuga esteve na Liga.