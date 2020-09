Edwards é alvo do FC Porto

O FC Porto está a tentar contratar Edwards, do V. Guimarães. O jovem inglês é um dos alvos dos dragões para a nova temporada, à semelhança do espanhol Toni Martínez, do Famalicão, sabe o Correio da Manhã.









Alexandre Pinto da Costa, o agente, e o próprio Edwards terão reunido recentemente para aquilatar da possibilidade da transferência para os azuis-e-brancos do vimaranense que, na época transata, a primeira em Portugal, deu nas vistas, motivo pelo qual tem sido cobiçado por vários clubes, nomeadamente o Sporting. Edwards tem 36 jogos pelos minhotos, fez nove golos e foi considerado uma das revelações da Liga.

Formado no Tottenham, o jogador nascido em Londres e internacional nos escalões jovens por Inglaterra, é um extremo que agrada a qualquer treinador, como é o caso de Sérgio Conceição, que também quer ter no plantel o espanhol Toni Martínez.





Edwards, que também tem nacionalidade cipriota, está vinculado ao V. Guimarães até 2023. Os valores em cima da mesa para a venda rondarão os 25 milhões de euros. O CM sabe que já foi rejeitada uma proposta de 20 milhões de euros. Por outro lado, de acordo com informações a que o Correio da Manhã teve acesso, o agente não terá influência numa decisão do futebolista.