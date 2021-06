Christian joga-o lindamente", escreveu o presidente da UEFA no Twitter.

O futebolista dinamarquês Christian Eriksen, do Inter de Milão, está estável e foi transferido para um hospital de Copenhaga, depois de ter desmaiado e sido reanimado durante o Dinamarca-Finlândia, do Euro2020 de futebol.



"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Ceferin.



Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian.