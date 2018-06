Detido ex-chefe da Juve Leo Fernando Mendes

Detenção estará relacionada com as agressões a jogadores em Alcochete. Mais três pessoas foram igualmente detidas.

06.06.18

O antigo chefe da claque Juventude Leonina, Fernando Mendes, foi detido em Lisboa esta quarta-feira.



Mendes foi detido com mais três pessoas, numa operação policial levada a cabo esta noite.



A operação envolve 15 elementos policiais e está a decorrer desde as 22h00 no centro da capital. Estará relacionada com as agressões a jogadores e equipa técnica do Sporting, em Alcochete, ocorridas a 15 de maio.





Tudo indica que os restantes elementos detidos também façam parte da Juve Leo, sendo que um deles será o condutor do BMW, Nuno Torres, que foi visto a sair da Academia do Sporting no dia das agressões. Outro será ‘Aleluia’, como é conhecido no universo das claques leoninas.



Já a revista Sábado avança que o quarto elemento detido será Ba Amadou.





Recorde-se que, ainda em maio, 23 pessoas foram detidas pela GNR e constituídas arguidas pelo juiz de instrução do Tribunal do Barreiro. Ficaram todos em prisão preventiva, uma medida contestada pelos advogados dos suspeitos.



O perigo de fuga, a continuidade da atividade criminosa, a perturbação do inquérito e também a os crimes em si estiveram na base da decisão.

Em atualização