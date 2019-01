Pai de Rui Pinto confessa à CMTV que deixou o telemóvel "no microondas" para evitar PJ

"Sabia que estava a ser escutado, obviamente que tomei cuidados", disse em exclusivo.

O pai de Rui Pinto reconhece que não levou o telemóvel para Budapeste, para tentar evitar as escutas da Polícia Judiciária.



"Sabia que estava a ser escutado, obviamente que tomei cuidados. E deixei o telemóvel no microondas para não conseguirem apanhar nada", revelou à CMTV.



Quando decidiu ir para a Hungria, o pai de Rui Pinto não trouxe o seu telemóvel, mas sim um segundo telefone, que comprou em Roma, para utilizar apenas em Budapeste. Nesse telemóvel não existe qualquer contacto telefónico na agenda de forma a não ser possível localizar o contacto do filho.



Segundo aquilo que a CMTV conseguiu apurar, o pai de Rui Pinto garante que o seu filho não é um "bandido" e diz mesmo ser um "sonhador". Explica ainda que o seu filho nunca esteve ligado à justiça, uma vez que nunca houve mandados de detenção emitidos contra si.



O pai de Rui Pinto acredita ainda que vai conseguir provar a inocência do filho que diz ter agido sempre em defesa da verdade desportiva e também para acabar com as práticas corruptivas no futebol.



Para Rui Pinto, a vida do filho é completamente transparente e revela ainda que é através do Football Leaks, como colaborador, que consegue ter rendimentos para se manter em Budapeste, apesar de não serem muito elevados.