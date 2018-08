Conheça os argumentos que impediram candidatura de Bruno ao Sporting

Veja o documento e saiba o que motivou a decisão do presidente da mesa da assembleia geral leonina.

Já a candidatura de Rui Jorge Rego deverá ficar pelo caminho: faltam 400 votos ao advogado.

teve acesso em exclusivo ao documento onde estão listados todos os argumentos que inviabilizaram a lista de Bruno de Carvalho às eleições no Sporting.De acordo com o documento, que pode ler aqui na íntegra , o presidente da mesa da assembleia geral leonina considerou que a candidatura "viola os estatutos" do clube e o "princípio da legalidade democrática", pois apresenta "como candidatos três sócios que estavam suspensos": Bruno de Carvalho, Alexandre António Gaspar Carvalho Godinho e José Bernardo Trindade Barros".Recorde-se que, este sábado, as listas de Dias Ferreira e João Benedito foram entregues e confirmadas. O CM sabe que as candidaturas de Pedro Madeira Rodrigues e Fernando Tavares Pereira também já foram entregues e deverão ter o mesmo desfecho.